Kahramanmaraş'ta evleneceklere müjde: 4 kurum imzayı attı, eğitimi alana nikah ücretsiz!

Haberin Devamı

Onikişubat Belediyesi, toplumun temel yapı taşı olan aileyi merkeze alan projelerine devam ediyor. Daha önce evlenecek çiftlere kolaylık sağlamak adına hafta içi 10 bin TL, hafta sonu 15 bin TL'ye kiralanabilecek Kavlaklı Kır Düğün Salonu'nu gençlerin hizmetine sunan Başkan Toptaş, bu kez ise evliliğin daha sağlam temeller üzerine oturtulması amacıyla Aile Akademisi'ni hayata geçirdi.

Proje ile evlilik öncesi eğitimlerden sağlıklı yaşam bilgilendirmelerine, manevi rehberlikten bağımlılıkla mücadele çalışmalarına kadar çok yönlü bir eğitim modeli oluşturuldu.

Kurumlar arası güçlü bir işbirliğiyle yürütülecek Aile Akademisi, gençlerin bilinçli yuvalar kurmasına, evli çiftlerin ise daha sağlıklı ve sürdürülebilir aile yapıları inşa etmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje ile eğitim programını tamamlayan çiftlere nikah işlemlerinde kolaylık sağlanırken, ücretsiz aile danışmanlığı hizmetleriyle de aile içi iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Aile Akademisi'ne katılan çiftelere çeşitli hediyelerin yanı sıra nikah ücreti alınmayacak.

Aile Akademisi'nin işbirliği imza törenine Başkan Hanifi Toptaş'ın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan, Kahramanmaraş Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz ile İl Sağlık Müdürlüğü'nü temsilen Dr. İsmail Kahraman, Onikişubat İlçe Müftülüğü'nü temsilen Mustafa Şahin katıldı.

"AİLE AKADEMİSİ MODELİNİ GELİŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, aile üzerinde risk oluşturabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi noktasında sorumluluk üstendiklerini belirterek, "Onikişubat Belediyesi olarak bizler, özellikle göreve başladığımız ilk günden itibaren sadece fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda sosyal politikalarla da birlikte ilçemizi ve şehrimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Malumunuz 2025 yılını Cumhurbaşkanımız ‘Aile Yılı' olarak belirlemişti. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz ve bizler de Onikişubat Belediyesi olarak ailelerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik tabii ki projeler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu minvalde, özellikle yine toplumumuzun en önemli sorunlarından biri olarak son dönemlerdeki boşanma davalarında belirgin bir artışın yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla artan boşanma oranları, aile içi iletişim sorunları ve sosyal riskler nedeniyle çiftlerin önleyici ve destekleyici hizmetlere erişiminin önem kazandığını hep birlikte görüyoruz. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak bu ihtiyaç doğrultusunda ‘Aile Akademisi' modelini geliştirmiş bulunuyoruz" dedi.

Haberin Devamı

"3 FARKLI HEDEF KİTLEMİZ OLACAK"

Haberin Devamı

Projenin amaçları hakkında ve paydaş kurumların destekleri hakkında bilgiler veren Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Projemizin amacı; çiftlerimizin iletişim, empati, kriz yönetimi, sağlık ve aile değerleri alanlarında güçlenmesini sağlayarak aile içi huzuru artırmak, boşanma oranlarını azaltmak ve sağlıklı evlilik kültürünü inşallah yaygınlaştırmak istiyoruz. Burada bir hedef kitlemiz olacak. Nişanlı olan ve yeni evlenecek olan çiftlerimiz, evliliğinde iletişim sorunu yaşayan çiftlerimiz ve boşanma aşamasındaki çiftlerimiz de tabii ki burada hedef kitlemiz olacak ve bu projeden faydalanabilecekler. Bu projemizde ortaklarımız var. Yeşilay'ımız bizimle birlikte olacak; onlar bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimlerini inşallah burada çiftlerimize sağlayacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bizimle birlikte olacak; onlar psikolog desteği, danışmanlık ve kriz yönetimiyle alakalı inşallah burada desteklerini sağlayacaklar. İl Müftülüğümüz yine burada bu projemizin ortaklarından bir tanesi; manevi rehberlik, aile değerleri ve ahlaki eğitimlerle alakalı, yani değerler eğitimini inşallah burada çiftlerimize sağlayacak. Ve İl Sağlık Müdürlüğümüz de inşallah burada üreme sağlığı, gebelik, hijyen ve fiziksel sağlıkla alakalı aslında burada çiftlerimize eğitimleri sağlayacaklar."

Haberin Devamı

"BOŞANMA ORANLARINI DAHA DA AŞAĞIYA ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Son yıllarda boşanma oranlarındaki artışa da dikkat çeken Başkan Toptaş, "İnşallah özellikle son dönemlerde yaşanan boşanma oranlarını daha da aşağıya çekmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımızın özellikle aile içi rollerinin güçlenmesini inşallah sağlayacağız ve evlilik kurumuna yönelik de inşallah farkındalık artışını bu şekliyle sağlamış olacağız. Burada özellikle katılımın artması amacıyla Onikişubat Belediyesi olarak da bazı teşvikleri çiftlerimize sağlayacağız. Malumunuz yeni evlenen çiftlerimizin evlilikle alakalı başvurularında alınan harçlarımız var. Bu harçları inşallah bu akademiye katılan çiftlerimizden almayacağız ve bu akademiye katılan, bu eğitimlerden faydalanan çiftlerimize de inşallah bazı küçük hediyeleri de kendilerine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işbirliği için imzalar atıldı.