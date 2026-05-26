Kahramanmaraş'ta devreye girdi: 66 milyon TL harcandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım yatırımlarını bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Elmalar - Çokyaşar Grup Yolu’nda da asfalt seriminin ardından yol çizgi çalışmalarını da tamamladı. Daha önce yaklaşık 6 metre genişliğinde olan yol, yapılan genişletme çalışmalarıyla 16 metreye ulaştırıldı. Böylece hem karşılıklı araç geçişleri daha güvenli hale getirildi hem de özellikle Kurban Bayramı’nda arterde oluşan trafik yoğunluğu azaltılmış oldu.





Toplam 66 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarda asfalt serimi ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 6 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde bölge ulaşımı modern bir görünüme kavuştu. Vatandaşların Kurban Bayramı süresince kullanacağı yol, sürüş güvenliği açısından daha işlevsel hale getirildi. Özellikle gece sürüşlerinde görüş güvenliğini artıracak düzenlemelerle birlikte yol standardı üst seviyeye taşındı. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle çalışmaların tamamlanması ile birlikte vatandaşlar daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı bulacak.