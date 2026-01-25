Kağıthane’de balık ekmek coşkusu: Hasbahçe’de 20 bin kişilik buluşma

Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Balık Ekmek Festivali, Hasbahçe Mesire Alanı’nda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın eden vatandaşlar, müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festival boyunca yöresel ezgiler ve canlı kemençe performansları festivale renk kattı. Hasbahçe Mesire Alanı, gün boyu süren etkinliklerle adeta şenlik alanına dönüştü.

Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Festivalin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını vurgulayan Gül, “Bu organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin olmak üzere tüm katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Burada balık sadece bir vesile. Asıl olan, bu güzel havada bir araya gelmek, muhabbeti ve kardeşliği paylaşmak. Kağıthane’nin birlik ruhu gerçekten çok kıymetli” ifadelerini kullandı.