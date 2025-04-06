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Kağıthane’de 3 ton balık ekmek dağıtıldı! Vatandaşlar horonla coştu

06.04.2025 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL,(DHA)-

Kağıthane’de 3 ton balık ekmek dağıtıldı! Vatandaşlar horonla coştu

Kağıthane Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Balık Ekmek İkramı etkinliği, bayram tatilinin son gününde gerçekleştirildi. Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında 20 bin kişiye 3 ton balık ekmek dağıtıldı.

Balık Ekmek İkramı etkinliğine İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda kuyruklar Hasbahçe Stadı’na kadar uzandı. Vali Gül ve protokol üyeleri, balık tezgahlarının başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle balık ekmek ikram etti.

HORON, TULUM VE KARADENİZ EZGİLERİ

Sadabad’ın tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlikte Karadeniz müzikleri seslendirildi. Kemençe ve tulum eşliğinde horonlar oynandı. Alanda kurulan platformda sahne alan sanatçı Batuhan Akyıldız, Karadeniz müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Şölen havasında geçen etkinlikte bazı aileler piknik yaptı, çocuklar ise alanda doyasıya eğlendi.

Kağıthane’de 3 ton balık ekmek dağıtıldı Vatandaşlar horonla coştu

GÜL: ŞEHRİN BAYRAMLAŞMASINI SAĞLADI

İstanbul Valisi Davut Gül etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu dokuz günlük tatilin son gününde Kağıthane’de yapılabilecek en güzel şeyi yaptı. Yaklaşık 20 binin üzerinde vatandaşımızın katılımıyla adeta şehrin, ilçenin bayramlaşmasını sağladı. Her ay bir etkinlik düzenleniyor, biz de fırsat buldukça katılmaya çalışıyoruz. Bu coşku çok kıymetli. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin.”

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ÖZTEKİN: RAMAZAN’DA 16 BİN AİLEMİZE DESTEK OLDUK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de “Bugün 20 bin hemşehrimize 3 ton balık ikram ediyoruz. Ramazan boyunca mahalle mahalle iftar sofralarında bir aradaydık. Bu ay içinde 16 bin ailemize destek olduk. Çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesle bir aradayız. Bugün de baharın gelişiyle bayram havasında buluştuk. Katılım gösteren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Kalbimiz Kağıthane’de” dedi.

YILDIRIM: BAYRAM KAĞITHANE’DE DEVAM ETTİ

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise “Bayramı henüz bitirmedik, belediye başkanımız Mevlüt Bey Kağıthanelilere adeta bayram yaşattı. Hükümetimizin verdiği 9 günlük tatilin sonunda burada oluşan bu güzel tabloya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hava güzel, ikram güzel, insanlar güzel, Kağıthane güzel, İstanbul güzel” ifadelerini kullandı.

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YABANCI AİLE’DEN BALIK EKMEK YORUMU

Etkinliğe katılan Belarus asıllı Svetlana Sevim, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Instagram’da bir sayfada gördük, haberleri görünce katılmak istedik. Kendi ülkemizde böyle etkinlikler yapılmıyor. Burada yaşamayı seviyoruz, Kağıthane’yi sevdik.”

Gün boyu süren renkli anların ardından etkinlik, ilerleyen saatlerde sona erdi.

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