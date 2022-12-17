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Kadir Çokçetin kimdir? Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin atandı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin getirildi. Peki, Kadir Çokçetin kimdir?

17.12.2022 - 08:18 |
Kadir Çokçetin kimdir? Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin getirildi.

Kadir Çokçetin kimdir?

Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanı olarak görev alıyordu.

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