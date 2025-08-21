Kadın polis olma şartları nedir? Kadın polis boy ve kilo sınırı (2025)

Haberin Devamı

Türkiye'de polislik mesleği, toplumsal düzenin ve güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Kadınların bu onurlu meslekteki varlığı ise hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de hizmetin çeşitliliği açısından büyük önem taşıyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) veya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) aracılığıyla bu kariyere adım atmak isteyen kadın adayların, 2025 yılı için belirlenen birtakım şartları karşılaması gerekiyor. Bu yazıda, "Kadın polis olma şartları nedir?" ve "Kadın polis boy ve kilo sınırı" başlıklarını tüm detaylarıyla inceleyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınların polis olabilmeleri için bir dizi genel ve özel şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar, adayların hem fiziki hem de karakteristik olarak mesleğin zorlu görevlerine hazır olmalarını sağlamayı amaçlıyor. İşte 2025 yılı için geçerli olan temel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı: Adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Yaş şartı: Adayın polislik eğitimine başvuru yapacağı yıl itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. PMYO için üst yaş sınırı 24.

Eğitim durumu: En az lise veya denge bir okul (meslek lisesi, anadolu lisesi gibi) mezunu olmak.

Sınav şartı: Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girerek, İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl için ayrıca ilan edilen taban puanını almış olmak.

Sağlık şartları: Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen tüm fiziksel ve ruhsal sağlık kriterlerini taşımak. Bu kapsamda, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden "polis öğrencisi olur" raporu alınması şarttır.

Yasal engeller: Silah taşıma ve kullanmaya kanuni bir engelinin bulunmaması ve kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak (herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak).

Kadın polis boy ve kilo sınırı

Polislik mesleği fiziksel aktivite ve dayanıklılık gerektirmesinden ötürü, adayların boy ve kilo ölçüleri belirli bir standarda uymak zorunda. Bu standart, adayın fiziken yeterliliğini ölçmekten ziyade, genel bir sağlık ve uyum göstergesi olan Beden Kitle İndeksi (BKİ) üzerinden değerlendirilir.

Boy sınırı: Kadın polis adayları için belirlenmiş minimum boy uzunluğu 162 cm. Adayın boyunun bu ölçünün altında olmaması gerekiyor.

Kilo sınırı (Beden Kitle İndeksi): Kilo sınırı, boy uzunluğu ile orantılı olarak hesaplanır ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) ile ifade edilir. Kadın polis adaylarının BKİ'sinin 18 ile 27 arasında olması şart.

Beden Kitle İndeksi (BKİ) nasıl hesaplanır?

BKİ, kişinin kilogram cinsinden ağırlığının, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Formül: BKİ = Kilo (kg) / (Boy (m) x Boy (m))

Örnek hesaplama:

Boyu 1.65 m, kilosu 60 kg olan bir adayın BKİ'si:

60 / (1.65 * 1.65) = 60 / 2.7225 = 22.03 sonucuna ulaşılır.

Bu değer, 18-27 aralığında olduğu için aday kilo şartını karşılıyor demektir.

Bu kriterler, adayların polislik eğitiminin zorlu fiziki süreçlerine uyum sağlayabilmeleri ve mesleki görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için oldukça önemli.