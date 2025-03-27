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Kaçak olarak avlandı, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldı

27.03.2025 - 15:24Güncellenme Tarihi:
Kaçak olarak avlandı, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldı

Sinop'ta kaçak avlandığı belirlenen 200 kalkan balığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik TCSG-72 Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde denetim gerçekleştirildi.

Teknede yapılan kontrolde, yasa dışı yolla avlandığı tespit edilen 200 kalkan balığına el konuldu.

Balıklar, Erfelek ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tekne sahibine ise idari para cezası uygulandı.

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