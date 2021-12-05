Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KOM) ekipleri, kente Mersin ve Adanadan kaÃ§ak makaron ve tÃ¼tÃ¼n getirildiÄŸi bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bu kapsamda Mimarsinan Organize Sanayi BÃ¶lgesindeki bir depoya operasyon dÃ¼zenlendi. Depoda ve depo Ã¶nÃ¼ndeki 3 adet kamyonda kaÃ§ak 10 milyon adet makaron ve 5 ton tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi. Olayla ilgili 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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