Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında olacak. Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmelerin de ele alınacağı Kabine toplantısında bayram tatili ile ilgili kararın da alınması bekleniyor. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı toplantının sonunda netlik kazanacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzayacak mı 2022? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte Kabine toplantısı gündemi ve merak edilenler…

Milyonların gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak Kabine toplantısında kritik kararların çıkması bekleniyor. Ekonomideki gelişmelerin etraflıca değerlendirleceği toplantının en önemli gündem maddesi ise bayram tatilinin süresi olacak. Pek çok kesim bayram tatilinin 9 güne çıkmasını bekliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bayram tatili uzayacak mı 2022? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte Kabine toplantısı gündemi ve merak edilenler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yarın toplanması bekleniyor. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILIR MI?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİ!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek. Uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor. Ekonomide yaşanan son gelişmeler de toplantıda ele alınacak.