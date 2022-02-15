Koronavirüs salgınına ek Türkiye’de en çok konuşan konular elektrik, doğalgaz faturaları ve marketlerdeki fahiş fiyat artışı oldu. Gıda fiyatlarına yönelik yeni kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanırken, şimdi gözler faturalar ile ilgili kararların alınıp alınmadığına çevrildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dün kaleme aldığı yazısında, elektrik indirimi hakkında, "Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadesini kullandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak 2022? Kabine toplantısı kararları saat kaç açıklanacak, toplantının gündem konuları ne?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Kabine toplantısı yarın toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Yapılan kademeli tarife düzenlemesiyle hanelerde elektrik tüketiminin günlük 7 kWh’a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılıyordu. Günlük ortalama kulllanımın 8 kWh’ye çıkarılması planlanıyor.

% 18’LİK KDV DÜŞECEK

Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Elektriğe uygulanan yüzde 18’lik KDV’nin de sadece meskenlerle sınırlı olarak düşürülmesi de gündemde.

CEMEVLERİ TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARTILACAK

Ticarethane statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıflar ticarethane grubundan çıkarılacak. Daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunmuştu. Bu kapsamda destek verilen hane sayısı ve miktarının da artırılması planlanıyor. 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.

ESNAFA KOLAYLIK

Uzun zamandır özellikle küçük esnafın elektrik faturası yükünü hafifletecek bir çalışma yapılıyordu. Esnafların da kademeli tarifeye geçmesi de gündemde. Kademeli tarife ile özellikle büyük işletmelere oranla daha az tüketimi olan küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi bir ortalama tüketim miktarı belirlenerek, o miktara kadar olan kısım daha düşük faturalandırılacak.