Kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat kaç? 28 Şubat Kabine Toplantısı kararları açıklanacak mı?

Kabine toplantısı bugün saat kaçta, Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı en son 16 Şubat’ta gerçekleşti. 2 hafta aralıklarla yapılan kabine toplantısının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın saldırısı, yüksek elektrik faturaları,

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine Toplantısı Beştepe'de bugün toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının öğleden sonra başlaması ve Cumhurbaşkanı’nın da saat 19:00 gibi açıklama yapması bekleniyor.

ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ NE SÖYLENİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yapılan kabine toplantısında elektrik faturaları hakkında şu ifadeleri kullandı:



Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.



Konutlarda aylık 200 kw üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülkedir.



Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'!a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.



210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.



Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.