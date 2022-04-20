Kaan Kanlıkuyu kimdir? Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı?

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur" denildi. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtalarının katılımıyla operasyonların devam ettiği belirtildi. Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 askeri şehit edildi. Operasyonda Pazartesi günü de 32 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş hayatını kaybetmişti. Delibaş'ın el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanmıştı.

Kaan Kanlıkuyu kimdir?

31 yaşında şehit düştüğü öğrenilen Kaan Kanlıkuyu, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindendir.

Şehir Kaan Kanlıkuyu’nun Çankırılı olduğu öğrenildi. Şehidimizin cenazesi 20.04.2022 tarihinde Çankırı ili Atkaracalar ilçesi Merkez Camiinden ikindi namazını müteakip Atkaracalar Mezarlığına defnedilecektir.

Kaan Kanlıkuyu'nun evli olduğu öğrenildi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Kilit Harekatı’nda, Atkaracalar İlçemizden hemşehrimiz Teğmen Kaan Kanlıkuyu kardeşimizin Şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailemize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Başımız Sağ Olsun."