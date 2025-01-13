İzmit'te şehit mezarlarının bakımı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve kabirlerinin daha düzenli ve bakımlı olmasını sağlamak amacıyla şehitliklerin periyodik olarak bakım, iyileştirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden bir olan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki kabirler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi. Boya işlerini tamamlayan ve bayrakları değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 çuha çiçeği dikti. Şehitlik, yapılan çalışmalarla pırıl pırıl hale getirildi.