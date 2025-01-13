GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İzmit'te şehit mezarlarının bakımı yapıldı

İzmit'te şehit mezarlarının bakımı yapıldı

İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nin bakım ve temizliği yapılarak kabirler çiçeklerle donatıldı.

13.01.2025 - 10:53 | | İHA
İzmit'te şehit mezarlarının bakımı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve kabirlerinin daha düzenli ve bakımlı olmasını sağlamak amacıyla şehitliklerin periyodik olarak bakım, iyileştirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden bir olan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki kabirler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi. Boya işlerini tamamlayan ve bayrakları değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 çuha çiçeği dikti. Şehitlik, yapılan çalışmalarla pırıl pırıl hale getirildi.

GÜNCEL HABERLER

Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti

Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı

“Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi” görsel şölene dönüştü

“Yöresel Kıyafet ve Şalvar Gecesi” görsel şölene dönüştü