İzmirim Kart bekleyen bakiye nedir?

İzmirim Kart'ınıza online olarak bakiye yükledikten sonra "bekleyen bakiye" ibaresiyle karşılaşmanız normaldir. Bu durum, yüklenen paranın fiziksel olarak karta henüz aktarılmadığı anlamına geliyor.

İzmirim Kart nedir, ne işe yarar?

İzmirim Kart, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında kullanılan temassız bir elektronik akıllı karttır. Otobüs, metro, vapur, tramvay ve İZBAN gibi çeşitli ulaşım araçlarında hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar. Kartınızı gişelerden, otomatik dolum makinelerinden veya mobil uygulama üzerinden kolayca doldurabilirsiniz. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü gibi özel indirimlerden faydalanmak için kişiselleştirilmiş kartlar da mevcuttur. İzmirim Kart, şehir içi ulaşımı daha pratik ve düzenli hale getiren temel bir araçtır.

İzmirim Kart bekleyen bakiye, kartınıza mobil uygulama veya web sitesi üzerinden yaptığınız online ödemelerin, henüz fiziksel olarak kartınıza yüklenmediği durumu ifade ediyor. Online ödeme işlemini tamamladığınızda, sistem bu tutarı "bekleyen bakiye" olarak kaydeder. Bu bakiye, kartınızın bakiyesine doğrudan eklenmez ve bu nedenle toplu taşıma araçlarında kullanılamaz.

Bekleyen bakiyenin karta aktarılması için kartınızı kullanmanız gerekiyor. Bir otobüs, metro veya tramvay gibi bir toplu taşıma aracına binerken validatöre (kart okuyucu) dokundurduğunuz anda, sistem online olarak yüklediğiniz bu bekleyen bakiyeyi otomatik olarak kartınıza yükler. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra mobil uygulamadaki "bekleyen bakiye" ibaresi kaybolur ve bakiye, ana bakiyenize eklenerek kullanıma hazır hale gelir.