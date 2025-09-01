İzmirim Kart bakiye yükleme nasıl yapılır?

Haberin Devamı

İzmirim Kart, İzmir'in toplu ulaşım ağının kalbinde yer alan ve şehirdeki tüm belediye hizmetlerinden faydalanmanızı sağlayan bir elektronik kart sistemidir. Bu çok yönlü kart, otobüs, metro, tramvay, vapur gibi tüm toplu taşıma araçlarında geçiyor. Ayrıca bisiklet kiralama sistemi olan Bisim'den yararlanmanızı ve belediye otoparkları gibi diğer hizmetleri kullanmanızı sağlıyor. Hem fiziksel hem de dijital kart seçenekleri sunan İzmirim Kart, şehrin karmaşık ulaşım sistemini sizin için kolay ve erişilebilir kılıyor.

İzmirim Kart nedir?

İzmirim Kart, İzmir'de toplu taşıma araçlarını kullanmak ve belediye hizmetlerinden faydalanmak için tasarlanmış bir akıllı karttır. Şehir genelindeki otobüs, metro, vapur ve tramvay gibi ulaşım araçlarında tek bir kartla rahatça seyahat etmenizi sağlar. Ayrıca Bisim gibi bisiklet kiralama hizmetlerini ve belediyeye ait otoparkları da bu kartla kullanabilirsiniz.

İzmirim Kart, kişisel ve kişisel olmayan olmak üzere farklı tiplerde sunulur. Kişiselleştirilmiş kartlar, tam tarifeye ek olarak öğrenci, öğretmen veya 60 yaş üstü gibi özel indirimlerden yararlanmanızı sağlar. Kartlar; İzmirim Kart logosunun bulunduğu bayilerden veya ulaşım istasyonlarındaki yükleme makinelerinden satın alınabilir. Fiziksel kartınız yoksa, İzban dışındaki tüm toplu ulaşım araçlarında temassız banka veya kredi kartınızla tam tarife üzerinden ödeme yaparak da seyahat edebilirsiniz.

İzmirim Kart'a bakiye yükleme nasıl yapılır?

İzmirim Kart'a bakiye yüklemek için birkaç farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemler hem fiziksel kart sahipleri hem de dijital kart kullanıcıları için büyük kolaylık sağlıyor.

Online yükleme

İzmirim Kart'a en pratik yükleme yöntemlerinden biri mobil uygulama veya web sitesi üzerinden yapılan online yüklemedir.

Öncelikle, kartınıza bakiye yüklemek için İzmirim Kart'ın resmi mobil uygulamasını ( Google Play veya App Store üzerinden) telefonunuza indirin.

veya üzerinden) telefonunuza indirin. Uygulamayı açtıktan sonra, kartınıza ait kişisel bilgileri girerek bir hesap oluşturun ve şifre belirleyin.

" Fiziksel kart ekle " seçeneğine dokunarak elinizdeki fiziksel kartın bilgilerini sisteme kaydedin.

" seçeneğine dokunarak elinizdeki fiziksel kartın bilgilerini sisteme kaydedin. Kartınıza bir isim verin ve yüklemek istediğiniz bakiye miktarını girin.

İstenen onayları verdikten sonra kredi veya banka kartınızın bilgilerini girerek ödeme işlemini tamamlayın.

Online olarak yüklediğiniz bakiyenin kartınıza tanımlanması için, kartınızı otobüslerde veya turnikelerde bulunan validatörlere okutmanız yeterlidir.

Fiziksel yükleme

Bayi ve satış noktaları: Şehir genelinde İzmirim Kart satış ve dolum noktası logosunun bulunduğu pek çok bayi, market ve büfede nakit veya kredi kartıyla bakiye yüklemesi yapabilirsiniz.

Yüklematik cihazları: Metro, tramvay ve vapur istasyonlarında yer alan "Yüklematik" adı verilen otomatik cihazlar sayesinde, nakit parayla veya kredi/banka kartınızla anında bakiye yüklemesi yapabilirsiniz.