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İzmir'de Kadınlar Günü'nde öldürülen İlayda'nın katile direndiği anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu İlayda Alkan'ın (20) öldürüldüğü, annesi Oya Tarhan'ın (45) ise yaralandığı olay bir iş yerine güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde İlayda'nın katil zanlısı Yunus Yılmaz'a (32) direndiği görüldü.

11.03.2024 - 17:39 | | Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)
İzmir'de Kadınlar Günü'nde öldürülen İlayda'nın katile direndiği anlar kamerada

Olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, ardından bir banka oturdu. Bu sırada Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı.

İzmirde Kadınlar Gününde öldürülen İlaydanın katile direndiği anlar kamerada

Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Annesi Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli Yunus Yılmaz ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

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İzmirde Kadınlar Gününde öldürülen İlaydanın katile direndiği anlar kamerada

Olay anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde İlayda'nın kendisine saldıran Yunus Yılmaz’a direndiği görüldü. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.(DHA)

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