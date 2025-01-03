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İzmir'de facia teğet geçti! Kontrolünden çıkan TIR kahvehaneye yöneldi

İzmir'in Tire ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kayan TIR'ın dorsesi, yakındaki kahvehaneyi teğet geçti. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

03.01.2025 - 18:03 | | Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ,(İzmir),(DHA)
İzmir'de facia teğet geçti! Kontrolünden çıkan TIR kahvehaneye yöneldi

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta, Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tire-İzmir kara yolunda bir TIR, yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayarak ilerleyen TIR'ın savrulan dorsesi yol kenarındaki kahvehanenin pergolasını sıyırıp teğet geçti. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. TIR'ın dorsesinin kahvehanenin önündeki pergolayı sıyırması, altında oturan 3 kişinin kaçmakla durmak arasında kalışı ve pergolanın altındaki köpeğin ise koşarak uzaklaşması görüntülerde yer aldı. (DHA)

İzmirde facia teğet geçti Kontrolünden çıkan TIR kahvehaneye yöneldi

İzmirde facia teğet geçti Kontrolünden çıkan TIR kahvehaneye yöneldi

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