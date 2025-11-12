İzmir'de evde sahte şarap üretip satıyorlardı: 2 gözaltı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.11.2025 - 23:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İZMİR, (DHA)

İzmir'in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 650 bin TL dolayında bin 297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafer Mahallesi Atatürk Mahallesi ve Şirince Mahallesinde B.Ç. ve M.Ç. isimli şüphelilerin kaçak şarap üreterek kendilerine ait iş yerlerinde sattıkları öğrendi. Bugün 4 ayrı adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin TL dolayında bin 297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

