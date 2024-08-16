İzmir Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme için çalışmalar devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangını söndürmek için bölgeye 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi yönlendirdi. Peki, İzmir yangını söndü mü, İzmir’deki yangın ne durumda, devam ediyor mu? İzmir Yamanlar yangın son dakika haberleri

İZMİR YAMANLAR ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, DEVAM EDİYOR MU?

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde bulunan 1 hayvan barınağı tahliye edildi.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.

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İZMİR'in Çeşme ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkiindeki tarım alanında, bugün saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.