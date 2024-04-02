İzmir ve ilçelerinde kazanan partiler? 31 Mart 2024 seçim sonucu: İzmir Büyükşehir ve ilçelerde belediye başkanlığı kazanan partiler ve isimler
İzmir ve ilçelerinde belediye başkanlığı kazanan partiler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanan İzmirliler tarafından merak ediliyor. Türkiye yerel yöneticilerini seçti. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Bu sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den Cemil Tugay oldu. İzmir ilçe belediye başkanlıklarını hangi partiler ve isimler kazandı? İşte 31 Mart İzmir büyükşehir, ilçe belediye başkanlıklarını kazanan partiler...
31 Mart 2024 yerel seçimleri yapıldı. Sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlıkları belli oldu. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı Türkiye'de İzmir yerel seçim sonuçları da belli oldu. İzmir'de ilçe belediye başkanlıklarını kazanan isimler ve partileri de araştırma konusu oldu.
İzmir 2024 yerel seçim sonuçlarına göre CHP ilçelerde üstünlük kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığınıda CHP'den Cemil Tugay kazandı.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY KİMDİR?
Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da doğdu. Eğitimini tıp alanında tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu oldu. Sonrasında 1993 yılından 2000 yoılına kadar plastikk cerrah olarak devam etti.
Uzmanlık alanını tamamladıktan sonra, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde ve 2005-2009 yılları arasında İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev aldı.
31 MART SEÇİMLERİ İZMİR’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANAN İSİMLER VE PARTİLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay CHP
Aliağa: MHP-Serkan Acar
Balçova: CHP-Onur Yiğit
Bayındır: CHP- Davut Sakarsu
Bayraklı: CHP-İrfan Önal
Bergama: CHP-Tanju Çelik
Beydağ: CHP-Şakir Başaran
Bornova: CHP-Ömer Eşki
Buca: CHP-Görkem Duman
Çeşme: CHP-Lal Denizli
Çiğli: CHP-Onur Emrah Yıldız
Dikili: CHP-Adil Kırgöz k
Foça: CHP- Saniye Fıçı
Gaziemir: CHP-Ünal Işık
Güzelbahçe: CHP-Mustafa Günay
Karabağlar: CHP-Emine Helil İnay Kınay
Karaburun: CHP-İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: CHP-Behice Yıldız Ünsal
Kemalpaşa: CHP-Mehmet Türkmen
Kınık: CHP-Sema Bodur
Kiraz: CHP-Nasuh Coşkun
Konak: CHP- Nilüfer Çınarlı Mutlu
Menderes: CHP-İlkay Çiçek
Menemen: AK PARTI- Aydın Pehlivan
Narlıdere: CHP-Erman Uzun
Ödemiş: CHP-Mustafa Turan
Seferihisar: CHP-İsmail Yetişkin
Selçuk: CHP-Filiz Ceritoğlu Sengel
Tire: CHP- Hayati Okuroğlu
Torbalı: CHP-Övünç Demir
Urla: CHP-Selçuk Balkan
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