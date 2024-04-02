İzmir ve ilçelerinde kazanan partiler? 31 Mart 2024 seçim sonucu: İzmir Büyükşehir ve ilçelerde belediye başkanlığı kazanan partiler ve isimler

31 Mart 2024 yerel seçimleri yapıldı. Sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlıkları belli oldu. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı Türkiye'de İzmir yerel seçim sonuçları da belli oldu. İzmir'de ilçe belediye başkanlıklarını kazanan isimler ve partileri de araştırma konusu oldu.

İzmir 2024 yerel seçim sonuçlarına göre CHP ilçelerde üstünlük kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığınıda CHP'den Cemil Tugay kazandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da doğdu. Eğitimini tıp alanında tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu oldu. Sonrasında 1993 yılından 2000 yoılına kadar plastikk cerrah olarak devam etti.

Uzmanlık alanını tamamladıktan sonra, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde ve 2005-2009 yılları arasında İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev aldı.

31 MART SEÇİMLERİ İZMİR’DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANAN İSİMLER VE PARTİLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay CHP

Aliağa: MHP-Serkan Acar

Balçova: CHP-Onur Yiğit

Bayındır: CHP- Davut Sakarsu

Bayraklı: CHP-İrfan Önal

Bergama: CHP-Tanju Çelik

Beydağ: CHP-Şakir Başaran

Bornova: CHP-Ömer Eşki

Buca: CHP-Görkem Duman

Çeşme: CHP-Lal Denizli

Çiğli: CHP-Onur Emrah Yıldız

Dikili: CHP-Adil Kırgöz k

Foça: CHP- Saniye Fıçı

Gaziemir: CHP-Ünal Işık

Güzelbahçe: CHP-Mustafa Günay

Karabağlar: CHP-Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: CHP-İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: CHP-Behice Yıldız Ünsal

Kemalpaşa: CHP-Mehmet Türkmen

Kınık: CHP-Sema Bodur

Kiraz: CHP-Nasuh Coşkun

Konak: CHP- Nilüfer Çınarlı Mutlu

Menderes: CHP-İlkay Çiçek

Menemen: AK PARTI- Aydın Pehlivan

Narlıdere: CHP-Erman Uzun

Ödemiş: CHP-Mustafa Turan

Seferihisar: CHP-İsmail Yetişkin

Selçuk: CHP-Filiz Ceritoğlu Sengel

Tire: CHP- Hayati Okuroğlu

Torbalı: CHP-Övünç Demir

Urla: CHP-Selçuk Balkan

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