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İzmir Valisi Köşger'den Omicron varyantı açıklaması! 'Yurt dışı bağlantıları yok'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını açıkladı.

13.12.2021 - 15:35 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
İzmir Valisi Köşger'den Omicron varyantı açıklaması! 'Yurt dışı bağlantıları yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1'i İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere 6 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Covid-19'la mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Hastalara ulaşıldı. Sağlık durumları iyi. Uzmanlar bu varyantın diğerlerinden daha hafif olduğunu belirtti. Mücadele sürecek" dedi. Vali Köşger, Omicron varyantına yakalanan 5 kişinin yurt dışı bağlantısının olmadığını ifade etti. Bu arada virüse yakalanan 5 kişinin tedavisine evde devam edildiği belirtildi.

'ÖNLEMLER YAYILMA HIZINI KESEBİLİR'

İzmir Tabip Odası da Omicron varyantı ile ilgili açıklama yaptı, alınması gereken önlemleri sıraladı. Omicron varyantının klinik seyri, bulaşıcılığı ve bağışıklıktan kaçabilme yeteneği konularındaki bilgilerin hala kısıtlı ve kesin bir yargıda bulunmaktan uzak olduğunun belirtildiği açıklamada “ İlk izlenimler hızlı bir yayılım gösterdiği, ancak antikorları olan kişilerdeki klinik seyrinin Delta varyantı ile kıyasla daha hafif olabileceği şeklindedir" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi

“Yapılan çalışmalar geçirilmiş infeksiyon+aşılama ya da 3’üncü doz uygulamaları ile elde edilen antikorların Omicrona karşı aktivitelerini bir ölçüye kadar koruduklarını göstermektedir. Deltaya karşı 6 kata kadar daha bulaşıcı olduğu hesaplanan Omicronun toplumdaki yayılımının, antikorlardan kaçma yeteneğiyle kolaylaşabileceği öngörülmektedir. Mevcut gelişmeler Omicron varyantının tetikleyeceği yeni bir dalga ile karşı karşıya olabileceğimizi düşündürürken ülkelerin alacakları önlemler ve iş birliği, yayılımın hızının kesilmesi açısından son derece önem taşımaktadır."

Açıklamada ayrıca, kamuya açık ortamlarda maske mesafe hijyen başta olmak üzere kişisel korunma önlemlerine uyumun denetimi artırılmasıyla ancak virüsün yayılma hızının öne geçilebileceği belirtildi.

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