İzmir Valisi Köşger: Geçen yıl 25 bin 783 narkotik operasyonu gerçekleştirildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu madde kaçakçılığı, organize suçlar, kaçakçılık, mali ve siber suçlar, göçmen kaçakçılığı faaliyetleri hakkında bilgi almak için jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda 2’nci sınıf Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü’nün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Albay Atıl Bayram, İl Jandarma Komutanlığı’nın, İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Umut Doğançay ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Bilgilendirmelerin ardından değerlendirmede bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün yaptığımız toplantının esas odağı narkotik. İzmir’in tespit ettiğimiz temel sıkıntılarından birisi maalesef uyuşturucu.

Uyuşturucu şehrimizde yaygın biçimde kullanılıyor. 2021 yılı içerisinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik tarafından yürütülen 25 bin 783 operasyondan 30 bin 254 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 1575 şüpheli şahıs bu işlemlerden tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 26 ton 160 kilogram kimyasal, 2 ton 646 kilogram esrar, 121 bin 892 gram metamfetamin, 72 kilogram 761 gram bonzai ve sentetik madde, 36 kilogram kokain, 6 kilogram eroin, 501 bin 327 adet sentetik ecza, 52 bin 885 adet ecstasy ele geçirilmiştir" diye konuştu.

‘İZMİR, UYUŞTURUCUNUN HEDEFİNDE’

Gerçekleştirilen operasyonlarda, Türkiye’de tek seferde en çok yakalanan miktarların elde edildiğine dikkati çeken Köşger, “Bu aynı zamanda İzmir’in uyuşturucu tacirlerinin hedefi olduğunu gösteriyor. Bunu bütün birimlerimizle birlikte engellemeye çalışıyoruz. Sahil güvenlik bu maddenin farklı yollardan ülkemize girişini engellemeye çalışıyor, jandarma ilin hudutlarını aşan operasyonlar yapıyor, emniyet birimlerimiz bölgeleri kontrol altında tutmaya çalışıyor. Türkiye’de sadece İzmir’de uygulanan Narko Alan Projesi ile bütün birimler eşgüdüm içinde sahada belli alanları baskılamaya çalışıyorlar. Genç yavrularımızın ve çocuklarımızın uyuşturucu maddeye erişimini engellemek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" dedi.

’10 GENÇTEN ANCAK BİRİ REHABİLİTE OLUYOR’

Operasyonlarda elde edilen suç aletlerinden söz eden Köşger, “Operasyonlar kapsamında 483 adet ruhsatsız tabanca, 181 adet uzun namlulu silah, 9 bin 821 adet tüfek ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili mücadelenin esası, gençlerimizi buna bulaştırmamak. Bulaştıktan sonra veya bağımlı hale geldikten sonra 10 gençten ancak 1’ini rehabilite edebiliyoruz. Esas olan uyuşturucuya bu gençleri bulaştırmadan o gençlik koridoru denilen alandan geçirmek. İş güç sahibi yapıp memlekete faydalı hale getirmek esastır. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projemiz devam ediyor. Herkesten önce çocuğundaki anormallikleri anneler fark ediyor. Anormallikleri anladığı an annenin bizimle nasıl temas kuracağını arkadaşlarımız anlatmaya çalışıyor. Ortamı düzeltmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlimizdeki 921 metruk bina tespit edildi. Bunlardan 387 tanesi yıkıldı. 339 binanın girişi kapatıldı. 185 binayla da ilgili işlemler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞMALAR DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE VE OKULLARDA YOĞUNLAŞIYOR’

Çalışmaların özellikle şehir merkezindeki dezavantajlı bölgelerde ve okullarda yoğunlaştığını ifade eden Köşger, “Milli eğitimle koordine olarak okullarda proje uyguluyoruz. Okullarda koçluk sistemini uyguluyoruz ve ailelerle iş birliği yaparak çocuklarımızı yeteneklerine göre destekliyoruz. Bazı durumlarda kronik sorunlar var. Kısır döngüye girmiş aileler olabiliyor. Anne baba cezaevine uyuşturucudan girmiş. Çocuk gözü önünde onu görüyor. Islah olsa bile çıktığı zaman bazı vatandaşlar bu kişilere iş verme konusunda tereddüt yaşıyor. İş bulamayınca yeniden kısır döngüye giriyor. Bunları önlemek için de İŞKUR ile Halk Eğitim ile iş birliği içindeyiz. Geçtiğimiz yıl bu çalışmaları 30 kat arttırdık" dedi.

'KOM OLAYLARINDA TUTUKLU ŞÜPHELİ SAYISINDA YÜZDE 60'LIK ARTIŞ'

Öte yandan toplantı kapsamında İzmir’de yürütülen operasyonlar açıklandı. Bu kapsamda son 5 yıl içerisinde 4 bin 944 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) olayının meydana geldiği bildirilerek, “Bu olaylara karışan 6 bin 692 şüpheli yakalanmış ve 571 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. 2021 yılı içerisinde bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 55’lik artış, şüpheli sayısında yüzde 31’lik artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 60’lık artış sağlanmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 5 yılda 3 bin 2 uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim olayı meydana gelmiş, bu olaylara karışan 4 bin 284 şüpheli yakalanmıştır. 2021 yılında 923 uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim olayı meydana gelmiş olup, bu olaylara karışan bin 322 şüpheli yakalanmıştır. 2021 yılında bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 67’lik artış, şüpheli sayısında yüzde 53’lük artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 46’lık artış yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'ORGANİZE SUÇ OLAYLARINDAKİ OPERASYON SAYISI 2,5 KAT ARTTI'

Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamındaki verilerle ilgili toplantıda paylaşılan bilgi notunda ise şu ifadeler yer aldı:

“Son 5 yılda 30 organize suç olayı meydana gelmiş, bu olaylarda 381 şüpheli yakalanmış ve 151 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. 2021 yılı içerisinde bir önceki yıla göre operasyon sayısında 2,5 kat artış, şüpheli sayısında 4 kat artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise 3 kat artış sağlanmıştır. Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 yıl içerisinde bin 128 kaçakçılık ve mali suç olayı meydana gelmiş, bu olaylarda bin 888 şüpheli yakalanmış ve 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında 2021 yılı içinde siber suçlarla mücadelede, fuhuş için yer ve imkan sağlama/müstehcenlikten 229 web sayfası, yasa dışı kumardan 933 web sayfası olmak üzere toplam bin 162 web sayfasının erişime engellenmesi sağlanmıştır. Türkiye genelinde sosyal medya platformlarında konusu suç teşkil eden ve herkese açık paylaşımlar yapan 26 bin 840 şahsın sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapılmış, 19 bin 40 hesap tespiti yapılarak işlem başlatılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 2021 yılında 313 olay meydana gelmiş, bu olaylarda 6 bin 393 yasadışı göçmen yakalanmıştır. Bu olaylara karışan 134 organizatör yakalanmış ve 46 organizatör adli makamlarca tutuklanmıştır. 2021 yılında bir önceki yıla göre yakalanan organizatör sayısında 2 kat artış, tutuklanan organizatör sayısında da 2 kat artış yaşanmıştır."

‘BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARMANIN ANLAMI YOK’

Öte yandan toplantıda hasar gören emniyet binasına ilişkin açıklama yapan Vali Yavuz Selim Köşger, “30 Ekim depreminin ardından İzmir’in bina envanterinin çürük olduğunu gördük. Kamu binalarının birçoğu da hasar gördü. Konak ilçesine adını veren Hükümet Konağı’nın ardındaki yapılar da bu depremde hasar gördü. Valilik ek hizmet binasını boşalttık. Emniyet binası da hasar gördü. O günden bugüne emniyet binası için bir arayış içindeyiz. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bizim binayı boşalttıktan sonra kullandığımız bir yer. Biz boşalttıktan sonra emniyetin bina arayışı sürecinde bu bina gündeme geldi. Bir müzakereye konu oldu. Emniyet için daha uygun bir bina bulduğumuz takdirde oraya taşımak niyetindeyiz ancak bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok. Orası bir kültür merkezidir. İsmi değişmeyecek. Şayet oraya taşınırsa faaliyetler devam edecek. Binada herhangi bir tadilat yapılmayacak. Emniyetin birkaç gün önce duyurduğu üzere, yeni binası süratle yapılacak. Emniyet hizmetleri tek bir kompleks içinde gerçekleştirilecek" diye konuştu.