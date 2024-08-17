İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili son durumu paylaşarak "Toplamda 72 yangın vardı, bunların 69'u kontrol altına alındı. Halen 6 aktif yangınla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, İzmir Karşıyaka orman yangını neden çıktı, Karşıyaka Yamanlar orman yangını söndürüldü mü? 17 Ağustos İzmir Karşıyaka yangınında son durum

17 Ağustos İzmir Karşıyaka yangınında son durum

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın, yerleşim alanlarına ve sanayi sitelerine sıçrayarak 3 mahallenin tahliye edilmesine neden oldu. Sabah saatlerinde havadan müdahale ekipleri tekrar çalışmalarına başladı.

Yangın, 16 evin yanmasına, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltılmasına yol açtı. Ayrıca, bölgedeki bir hayvan barınağı da tahliye edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle yayılması nedeniyle ekiplerin çalışmaları zorlukla ilerliyor.

Yamanlar Dağı yangını neden çıktı?

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının piknik ateşi nedeniyle çıktığını belirtirken, Ödemiş'teki yangının ise iki çocuğun otluk alanda sigara içmesi sonucu başladığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenmiş, ancak can kaybı yaşanmamıştır.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'e gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "İzmir, Karşıyaka Yamanlar'da bir yangın haberi aldık. Biz dün gece sabaha kadar bununla ilgili müdahaleleri yapıp artık tamamladık derken bugün saat 10.14’te tamamladık dediğimiz yangına yakın bir yerde bir yangın daha çıktı. Her iki yangın da ormanlık alanda başladı. Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış oldukları ateşten maalesef." dedi.