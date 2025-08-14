İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımı: 4 öğretim üyesi personeli alınacak

Haberin Devamı

İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2025 için bir personel alımı ilanı yayınladı. Buna göre üniversite, 4 farklı branştan toplam 4 öğretim üyesinin işe alım sürecinin başlatıldığını duyurdu. İlanla ilgili detaylar şöyle:

İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımı ilanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne öğretim üyesi alımı için başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması ve belirtilen süreci takip etmesi gerekiyor:

Genel şartlar

657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde yer alan genel şartları sağlamak.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denkliğinin bulunması.

Profesör kadrosunda görev yapanların doçent kadrosuna başvuramayacağı.

Başvuru için gerekli belgeler

Başvurulan kadroyu belirten dilekçe.

Özgeçmiş.

Yabancı dil belgesi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (aslı veya onaylı örneği).

Profesör ve doçent kadroları için doçentlik belgesi.

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3 adet fotoğraf.

Hizmet belgesi (halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için).

Yayın listesi ve bilimsel çalışma/yayınları içeren başvuru dosyası (USB bellek içinde).

Profesör kadrosu için 7 adet USB bellek (başlıca araştırma eseri açıkça belirtilmeli).

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 5 adet USB bellek.

Başvuru süreci

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversiteye ulaşması gerekiyor.

Başvuru yapılacak birimler kadroya göre değişiklik gösteriyor. Buna göre:

Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Personel Daire Başkanlığı'na yapılır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülte Dekanlıkları veya Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri'ne yapılır.

İlanla ilgili daha fazla bilgi için şuradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.