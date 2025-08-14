İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımı: 4 öğretim üyesi personeli alınacak
14.08.2025 - 10:49Güncellenme Tarihi:
İzmir Demokrasi Üniversitesi, yayınladığı personel alımı ilanı ile birlikte 4 öğretim üyesi personelinin işe alınacağını açıkladı.
İzmir Demokrasi Üniversitesi, 2025 için bir personel alımı ilanı yayınladı. Buna göre üniversite, 4 farklı branştan toplam 4 öğretim üyesinin işe alım sürecinin başlatıldığını duyurdu. İlanla ilgili detaylar şöyle:
İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımı ilanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne öğretim üyesi alımı için başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması ve belirtilen süreci takip etmesi gerekiyor:
Genel şartlar
- 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde yer alan genel şartları sağlamak.
- Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denkliğinin bulunması.
- Profesör kadrosunda görev yapanların doçent kadrosuna başvuramayacağı.
Başvuru için gerekli belgeler
- Başvurulan kadroyu belirten dilekçe.
- Özgeçmiş.
- Yabancı dil belgesi.
- Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları (aslı veya onaylı örneği).
- Profesör ve doçent kadroları için doçentlik belgesi.
- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
- 3 adet fotoğraf.
- Hizmet belgesi (halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için).
- Yayın listesi ve bilimsel çalışma/yayınları içeren başvuru dosyası (USB bellek içinde).
- Profesör kadrosu için 7 adet USB bellek (başlıca araştırma eseri açıkça belirtilmeli).
- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 5 adet USB bellek.
Başvuru süreci
- Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.
- Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversiteye ulaşması gerekiyor.
Başvuru yapılacak birimler kadroya göre değişiklik gösteriyor. Buna göre:
- Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Personel Daire Başkanlığı'na yapılır.
- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülte Dekanlıkları veya Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri'ne yapılır.
İlanla ilgili daha fazla bilgi için şuradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.