İzlanda-Türkiye maçında statta skandal reklam! UEFA neden 'dur' demedi? Kumar siteleri gözünü futbola dikti

İzlanda-Türkiye maçında stat kenarındaki kumar sitesi reklamı taraftarların tepkisini çekti. UEFA, bu gelişme sonrası eleştirilerin odağında yer aldı. Türkiye'de kumar sitelerinin terör bağlantısına vurgu yapan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uludağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

MİLYONLARCA KİŞİNİN EVİNE BU REKLAMLARLA GİRİYORLAR

Akşam bütün gözler milli maçtaydı ve maçı herkes büyük zevkle izledi. Türkiye, İzlanda'yı rakip sahada yendi ve mutluluk yaşadık. Fakat ilginç bir şeyle karşılaştık maç izlerken. Türkiye'de yasaklı kumar sitesinin stat kenarında reklamlarını gördük. Bu bizi çok şaşırttı. Her yıl Türkiye'nin cebinden milyarlarca lirayı çalıyor ve büyük ekonomik güce kavuştu. Artık yurt dışında oynanan maçlarda ya rakip takımın futbolcularına forma reklamı ya da stada reklam veriyor. Milyonlarca kişinin evine bu maçlarla giriyor.

TERÖRE FİNANSMAN OLDUĞU TÜRK MAHKEMELERİNCE TESCİLLENDİ

Burada Türkiye İzlanda maçındaki bu sitenin yasaklı reklamına bakalım dedik ve karşımıza ilginç bir şey çıktı. Bakın yasa dışı bahis, terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir deniyor. Terörün finansmanında kullanıldığı Türk mahkemelerince tescillenmiş ama sistemdeki boşluğu kullanan bu kumar siteleri UEFA'yı atlatarak kulüpleri atlatarak yine bir şekilde sızıyor.

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ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINDAN DAHA FAZLA

Bir rapor yayımlandı ve kumar siteleri bağımlılığının alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kat kat fazla olduğu açıklandı. Çocuğunuz bu sitelere bağımlı hale gelmiş ve bu maçta bunu görüyor. Çocuk yeniden bağımlılığa devam etmeye başlıyor. Bu suç. Bu reklamı Türkiye'de neden yayınlıyorsunuz, bu neden engellenmiyor? İlginç bir durum.

UEFA, "BEN SİZİN YASALARINIZI TANIMIYORUM" DİYOR

Suça iştirak var burada. UEFA ben sizin ülkenizin yasalarını tanımıyorum diyerek bu sürecin devam etmesi anlamına mı geliyor? Türkiye'nin bir şekilde bu sistemin önüne geçmesinden bahsediyoruz. Nasıl çözülmesi gerektiğine yönelmeliyiz. Türkiye cari açığının yüzde 25'inden bahsediyoruz, Türkiye'nin sermayesinin yurt dışına çıkarılmasından bahsediyoruz.

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