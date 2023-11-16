İYİ Partili vekil Adnan Beker partisinden istifa etti

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum.

Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır.

Büyük Türk Milleti’ne ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti’de geçtiğimiz hafta Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem partiden istifa ettiğini açıklamıştı.