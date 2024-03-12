İYİ Partili eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!

Olay bu sabah saatlerinde Çelik'in Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde meydana geldi. Ahmet Çelik tartıştığı kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Göğsünden ve elinden bıçaklanan 67 yaşındaki Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı.

KEMAL ÇELİK EVİNDE YAKALANDI

Çelik hastaneye kaldırılırken kardeşi Kemal Çelik evinde yakalandı. Çelik'in olayda kullandığını bıçak da ele geçirilirken alkollü olduğu ve bileğinde kesik olduğu belirtildi.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik (1 Temmuz 1957, Ağrı) Türk iş insanı, siyasetçi ve TBMM 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekilidir.

Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.

Ayrıca İYİ Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.