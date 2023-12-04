İYİ Parti'den CHP ile yerel seçim iş birliğine 'hayır' kararı çıktı

Partisinin Genel İdare Kurulu Toplantısı’nın ardından parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gelecek yerel seçimlerde İYİ Parti’nin herhangi bir ittifak içerisinde olmadan seçimlere gireceğini duyurdu. Zorlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 2024 seçimlerinde iş birliği yapma teklifini hatırlatarak, “Bu çerçevede Genel İdare Kurulumuz bugün toplanarak, söz konusu teklife ilişkin nihai bir karara varmıştır. Ancak öncelikle aracılığınızla şu görüşlerimizi milletimizle paylaşmak istiyoruz. İYİ Parti, milletimizin kutuplaştırıldığı böylesine bir dönemde kendisine çıkış yolu aradığı bir zamanda Türk avazı, umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir” ifadelerini kullandı.



"Genel İdare Kurulumuz, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır"

Birkaç günlük süreç içerisinde Genel Başkan Meral Akşener’in pek çok parti organıyla bir araya geldiğine dikkati çeken Zorlu, “Başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurumlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak, bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de Genel İdare Kurulu üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur. Toplantımızda hemen hemen tüm Genel İdare Kurulu üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz, 2024 yerel seçimlerine İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır” diye konuştu.



Karar oy çokluğu ile alındı

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, kararın oy çokluğu ile alındığını belirterek, “Bu kararın bir özelliği var. Getirilen bir teklif genel başkanımız tarafından Genel İdare Kurulumuza yansıtıldı, değerlendirilmek üzere getirildi. Orada da bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmaya o anlamda kapalı” diye konuştu.

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