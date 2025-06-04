İlk tahliyeler ne zaman olacak? AK Parti Sözcüsü Çelik yanıtladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gazze'deki soykırım her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün basına yansıyan bir haber vardı. Netanyahu çapraz sorguya alındı yolsuzluktan. Netanyahu bu sorguda yaklaşık olarak 1788 kere 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum' diyor. Kendi ülkesinde yolsuzluktan yargılanan birisi soykırım siyasetine imza atarak kendi kişisel durumunu kurtarmaya çalışıyor. Maalesef dünya da bunu izliyor. Bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. Bu şebeke eninde sonunda uluslararası mahkemelerde yargılanacak.

Soykırım devam ettiği için son derece üzgünüz. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomasi galip gelecek. Katliam şebekesi yargılanacak. Bu soykırım altında bayram kutlamak çok anlamlı değil. Bayram kutlanacaksa tebrik gönderilecekse şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ailelerinin bayramı mübarek olsun.

İNFAZ YASASI'NIN MECLİS'TE KABUL EDİLMESİ

Cumhurbaşkanımızın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hayata geçecek. Bir prosedürü var. Onu da takip ediyoruz. Bayram öncesine yetişip yetişemeyeceğiyle ilgili bağlayacağı bir şey söylemiyim.

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PARTİLERLE BAYRAMLAŞMA

Bizim listemizde CHP vardı. CHP 'Hiçbir parti ile bayramlaşmayacağız' diye açıklama yapmışlar. Biz kendi bayramlaşma trafiğimizi heyetler vasıtasıyla sürdüreceğiz.

SÖZDE SDG'Lİ KOMUTANIN 'TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ' İDDİALARI

Bu ifadeyi biz de gördük. Sürecin adı 'PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesi'dir. Bu söylem olarak kalmamalı. Cumhurbaşkanımızın bunu çok net ifade ettiler. PKK terör örgütünün tüm yapılarıyla feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. Burada PKK ve uzantıları var. İllegal yapılar vasıtasıyla terörün finansmanı bu yapılar üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla terörün bütün şubelerinin kendini feshetmesi gerekir. Silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleşmelidir. Bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla teyit edilecektir. Bu mekanizmalar hazır. Biz ayları geçmeyecek şekilde somut ve kapsamlı bir ilerleme görmek istiyoruz. DEM Parti ziyaretler yaptı. Bu ziyaretlerin iyi geçtiğini değerlendiriyoruz. Her partinin kendi değerlendirmesi olabilir. Ama önemli olan silah bırakma noktasından uzaklaşılmamasıdır. Suriye'deki yöntem şöyle; bu yapının kendisini dağıtması, PKK unsurlarının orayı terk etmesi, geriye kalanının da Suriye ordusunun parçası olmasıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanındayız. Bugün de aynı noktadayız. Suriye hükümeti ile SDG arasında bir anlaşma yapıldı. Anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye devletine bırakacaklar. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile SDG'nin bir resmi görüşmesi olmamıştır. Silah bırakırlarsa o zaman görüşme gerçekleşebilir. Özerk bir yapının yetkilileri gibi Türkiye yetkilileriyle görüştük gibi bir ifade doğru değildir. Zaman zaman mevcut silah bırakma sürecine katılmayacaklarına dair açıklamalar geliyor. Bu, emperyalist projelerin parçası olmaktan başka bir şey ifade etmez. Büyük güçler vekalet savaşları veriyor. Burada iki husus var. Sykes-Picot Anlaşması Anlaşması bölgeye huzursuzluk getirdi. Sykes-Picot Anlaşması'na karşıyız diyenlerin bölgede farklı şeyler peşinde koşanlar olduğunu gördük. Onlara cevap olarak 'Bir gece ansızın geliriz' oldu. Sınırımızda terör devletine müsaade etmeyeceğiz dedik. 'Türkiye, Kürtlerin kazanımlarına karşı çıkıyor' diyorlar. Mesele Suriye'deki Kürtlerin kazanımıysa Cumhurbaşkanımız, Esad'a 'Kürtlere de diğerlerine tanınan hakkı tanı' demişti. Cumhurbaşkanımız o dönemde Esad'a Kürtlere hakkının verilmesi gerektiğini söylüyordu. Mesele Suriye'deki Kürtlerin kazanımlarına karşı olmak değil.

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PUTİN-TRUMP-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ

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Cumhurbaşkanımız savaş başladığından beri Putin ve Zelenski ve Trump'la defalarca görüştü. 3 lider de 'Bir masa kurulacaksa İstanbul'da kurulsun. Ve buna başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapar' dedi. Cumhurbaşkanımız her iki tarafla da görüşen yegane liderdir. Savaşın çıktığı zaman öncesinden itibaren bazı ülkeler çok kışkırtıcılık yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Biz hiçbir zaman masadan kalkan taraf olmayız' demiştir. Bunu taraflara da söylemiştir. O aşamaya gelindiğinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Başkan Trump'ın, Başkan Putin'in, Zelenski'nin ifadeleri var. Belki daha sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde halledilecek meseleler var. O aşamaya geldikten sonra liderler aşamasına geçilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK açılış konuşmasında ifade etti. İstanbul'daki toplantıdan 1 gün önce ağır bir saldırı oldu. Ona rağmen İstanbul'daki masa yıkılmadı. Esir değişimi ile ilgili ve başka konularla ilgili kararlar alındı. Barışın bugün yarın temin edilmesi konusunda değiliz ama nokta nokta oraya gittiğine işaret ediyor İstanbul masası. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı şekilde 'Bir gün masa kurulacak iki tarafla da konuşmalıyız' dediği iradenin eseriydi.

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YENİ ANAYASA

Cumhurbaşkanımız tarafından bir komisyon teşekkül ettirildi. Geçen seferki yöntem olmayabilir. Geçen sefer STK'lar sahaya inmişti. Bunlara da bir mani yok ama esas olan şudur; sivil anayasa vatandaşın iradesiyle ortaya çıkmış bir anayasadır. Vatandaşın referandumla onay verdiği bir anayasadır. Parlamenter istiyoruz diyerek anayasadan kaçmak doğru değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de parlamenter sistemi de demokratik bir sistem.