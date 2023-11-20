İYİ Parti'de Ümit Dikbayır'ın ihracı istendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında flaş gelişme yaşandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de arka arkaya istifalar yaşanıyor. Önce eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, sonra da Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem partiden ayrıldı.

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılmasını savunan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da, ‘derin görüş ayrılıkları’ gerekçesiyle İYİ Parti’den istifa etti. AK Parti’ye geçen Hatipoğlu’nun rozetini Erdoğan taktı.

AKŞENER'İN MESAJLARI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Adnan Beker'i kastettiği öne sürülmüştü.

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