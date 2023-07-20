İYİ Parti'de ihraç depremi! Meral Akşener'e sert sözler: Kimlere tuzaklar kurduğunu konuşalım

İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Ertugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi, sen milletimize adaletten haktan bahsederken... 'Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın" ifadelerini kullandı.

Musa Ertugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Disiplin mi, Çokta Tın, sen düşün... Vayyy emek dolandırıcısı. Vayyy... Sene 2015 beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8. yılını verdim. 3 ad mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde 'Musa başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma' demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var. O günlerde sen 'en çok bana hakkını helal et Musa başkanım' demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi, 'parayı verdim sıramı aldım' diyen kadına (2018) ve oğlunun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın. Milletvekili yaptın. 2 tane de kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi, sen milletimize adaletten haktan bahsederken... 'Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin. Sene 2016 Müsavat o günlerde bana 'sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek' demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın.

"KİMLERE NE TUZAKLAR KURDUĞUNU KONUŞALIM"

Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım. Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimizde bilsin. şahitli...

MESAJ ELİMDE

Ayrıca, 'Musa Başkan onların hepsini ters düz yapacağım' diyerek bana mesaj gönderdin. WhatsAp mesajın elimde duruyor. Dediğini yaptın. Herkesi ters düz yaptın. Beni de kalleşçe... Parti içinde insanları birbirine düşürdün sonra onlardan kurtulmak için oyun kurdun.

"HAKKIM HARAM OLSUN"

Ayrıca rahmetli Fatih Doğrucan'la yazışmalarının bir kısmı bende de var. Paylaşacağım ve karar milletin. Bu saatten sonra senin yeni kurbanlar bulup onları kullanmanı parti içinde ülkücüleri birbirine düşürmeni engellemeye çalışacağım. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Kitap haline getireceğim, gerçekleri anlatarak.

Yukarda bahsettiğim gibi. Parti kurulup 2018 genel seçimlerine kadar bana devamlı 'hakkını helal et, hakkını helal et' demiştin. Cevap vermemiştim. Şimdi söylüyorum. Haram olsun, haram olsun, zehir zıkkım olsun"

Disipline sevk edilen Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş de sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...

Tamer Kayaalp: Partiler hırsız, uğursuz, avantacı, menfaatperest dolu iken. 8 yıllık emeğime, benim ve ailemin çektiği sıkıntılara ve hiçbir makamı işgal etmeme, kenara çekilip geçimimle meşgul olmama rağmen sıradan bir parti üyesi olarak da mı sığdıramadınız beni partiye sayın genel başkanım?

Sevinç Gümüş: Yangına körükle gitmediğimiz doğrudur, ancak üzerimize gelen yangından da kaçmayız.