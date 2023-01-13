İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılmıştı. Akşener' geceyi hastanede geçirirken bugün 10.50'de taburcu olarak, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, 12.01.2023 tarihinde hafif bir çarpıntı şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmemiştir. 13.01.2023 tarihinde taburculuğu planlanmıştır" denildi.

"BİRAZ YORULDU, İSTİRAHAT EDECEK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin "Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" dedi.