İYİ Parti 3, HDP 2 ilçe istiyor iddiası! Abdulkadir Selvi CNN Türk'te açıkladı...

Yerel seçimler yaklaştıkça, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyet ile ayrılan CHP'nin yeni stratejisinin de ne olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanlığı ile adı sık sık anılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna yeniden aday olacağının mesajını verdiği açıklamaları sonrası yeni kulis bilgileri de gündeme gelmeye başladı.

Genel seçimlerdeki yenilginin ardından İYİ Parti ve HDP cephesinin yerel seçimlerde CHP'yi ya da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuyken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi'den flaş bir iddia geldi.

"2 İLÇE TALEBİ"

Selvi, CNN Türk'te Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge programında HDP'nin CHP'den bir takım talepleri olacağını dile getirdi. Selvi "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor.' açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL ÇIKIŞI

İBB Başkanı İmamoğlu, siyasi rotasına ilişkin “Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum” dedi. Adaylığının net olup olmadığına ilişkin sorulara İmamoğlu, “Ben ‘Adayım’ demedim. ‘Yola çıkıyorum’ dedim. Bu yolculuğun güçlü olduğunu görüyorum” diye konuşmuştu.

AKŞENER'DEN YENİ CEPHE SİNYALİ

Atatürk’ün Büyük Taarruzu başlattığı Kocatepe’de gerçekleştirilecek mitingde, Akşener, öncülüğünü İYİ Parti’nin yaptığı “yeni cephe” sinyali verecek.

İYİ Parti’de önceki gün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yerel iktidarda komşu olalım” çağrısı da ele alındı. Son haftalarda İYİ Parti’nin etkili ve yön verici siyaset yaptığını vurgulayan Akşener, MHP’nin, merakla beklenen 26 Ağustos açıklamasını anlamsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. Akşener’in, “Bahçeli ön almaya, rol kapmaya çalıştı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KOCATEPE’DEN MESAJ

İYİ Parti’de Akşener’in Afyon ziyaretine ilişkin hummalı çalışma yürütülüyor. Daha önce spor salonunda gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin, tabanda ve kamuoyundaki yoğun ilgi üzerine miting konseptine dönüştürülmesi kararlatırıldı. Bu amaçla, Afyol İl Başkanlığı, Akşener’in Kocatepe’ye yakın bir mevkide miting gerçekleştirmesi için valiliğe izin başvurusunda bulundu. Kocatepe yolu üzerindeki boş alanın 25-26 Ağustos günü İYİ Parti’ye tahsis edilmesini içeren talebin valilikçe kabul edilmesi durumunda, alanda Türk devletlerini simgeleyen çadırlar kurulacak.

'KİLİT PARTİYİZ’

Akşener, Kocatepe’de partisinin önümüzdeki süreçte izleyeceği siyasete ilişkin de açıklamalar yapacak. Bu çerçevede öncülüğünü İYİ Parti’nin yaptığı “yeni cephe” sinyali verecek, Türkiye’yi merkeze alan vatanseverlerin buluştuğu yeni siyasetin fitilini ateşleyecek. Büyük Taarruz’un anlamı ile İYİ Parti’nin “yeni yol yeni siyaset inşası” çıkışı arasında paralellik kuracak olan Akşener, siyasetin kilit partisi olduklarını söyleyecek. İttifaklara kapıları tam kapatmadan “kimseye mahkum değiliz” diyerek mesafe koyacak olan Akşener, “mevcut siyaset denklemini değiştirmeden alışıla gelmiş yöntemlerle farklı sonuç almak mümkün değil” vurgulamasını yapacak.