İvrindi'de işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Bir fabrikadaki işçileri taşıyan Murat Mutlu yönetimindeki 10 S 37038 plakalı midibüs, İvrindi-Bergama kara yolunda devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi