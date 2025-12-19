İtfaiye asansörde kalan kedi için seferber oldu!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİtfaiye asansörde kalan kedi için seferber oldu!
19.12.2025 - 15:46Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir iş merkezinin asansör boşluğunda mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Cizre'de Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Sungur Pasajında asansör boşluğuna düşen bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay Dicle Mahallesi Orhan Doğan Caddesi Sungur Pasajında meydana geldi. Yaklaşık 10 metreden asansör boşluğuna düşen kedinin sesini duyan esnaf ve vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri asansör boşluğuna düşen kediyi çıkarıp kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu küçük kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Kedi, daha sonra doğal yaşam ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

