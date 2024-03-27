İsviçre bankasından kredi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 15 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen “Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Yönetmek Veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçları kapsamında çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Moiz Mitrani ve beraberindeki bazı kişilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası olan (La) Credıd Suıss Bank isimli bankadan kredi sağlayacağı vaadi verdiği, bu kişilere ait mal varlıklarını da ipotek ettirdiğini tespit etti. Mitrani’nin ipotek konulan mal varlıklarını daha sonra 3. kişiler üzerinden eşine ait firmalar üzerine devrettirdiği, mağdurlara ait bir firmaya el koyarak 60 milyon lira zarara uğrattığı, el koyduğu firmaya borcu olan diğer firmalara da tehdit ile zorla senet imzalatarak taşınmazlarına el koydukları belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mitrani ile birlikte hareket eden 15 şüpheliye İstanbul ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 610 adet fişek, 30 adet fişek, 9 adet fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 50 adet çeşitli markalara ait kol saati, 1 adet altın çakmak, 1 adet pos cihazı, 1 adet ajanda, 3 adet para makbuzu, 1 adet sipariş sözleşmesi, 4 adet çek görüntüsü ve 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i adli şartıyla serbest kalırken Mitrani ile birlikte toplam 3 kişi ise tutuklandı.

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