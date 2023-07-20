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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı

Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce, İsveç’in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı Sıkı Yön Partisi Genel Başkanı Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verildi.

20.07.2023 - 10:53 | | Tuğba SIR/ANKARA, (DHA)
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Paludan hakkında, Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliğinden 'ifade alınmasına yönelik yakalama' kararı talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı.

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