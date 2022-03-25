Ä°stilacÄ± zebra midyeleri, tatlÄ± su yengeci yok edecek

AdÄ±nÄ± sarÄ± ve kahverengi Ã§izgili kabuÄŸundan alan Hazar Denizi kÃ¶kenli zebra midyeler, 1700â€™lÃ¼ yÄ±llarÄ±n sonunda tatlÄ± sularda, 1824â€™te Ä°ngiltereâ€™de gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. Avrupaâ€™da, ardÄ±ndan ABDâ€™de yayÄ±ldÄ±. Zebra midyeler, 1897 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'de hidroelektrik santralleri, barajlar, yapay ve doÄŸal gÃ¶letlerin sulama alanlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. BoylarÄ± 1 ile 5 santimetre arasÄ± olan bu midyeler, Ã¼zerlerindeki iplikÃ§ilerle tutunabildikleri canlÄ±-cansÄ±z her ÅŸeye yapÄ±ÅŸÄ±yor ve kendi tÃ¼rleriyle birlikte koloni halinde yaÅŸÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en istilacÄ± midyeleri arasÄ±nda gÃ¶sterilen zebra midyelerinin diÅŸileri yÄ±lda 1 milyon, hayatÄ± boyunca da 5 milyonun Ã¼zerinde yumurta bÄ±rakÄ±yor. Suyun geÃ§tiÄŸi her sÄ±zÄ±ntÄ±ya ulaÅŸÄ±yor. Uzmanlar ise, bu midye tÃ¼rÃ¼yle mÃ¼cadelede Ã¶nlemler alÄ±nmazsa ÅŸehirlerin susuz kalma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Ã‡anakkale Onsekiz Mart Ãœniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi FakÃ¼ltesi LaboratuvarlarÄ±'nda, zebra midye tÃ¼rÃ¼ ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi Halit KuÅŸku geÃ§en yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Avrasya kÃ¶kenli bir tatlÄ± su yengeÃ§ tÃ¼rÃ¼ olan (Potamon Ä°bericum) ile zebra midye akvaryumda aynÄ± ortamda incelendi. 90 gÃ¼n boyunca deneysel Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. TatlÄ± su yengeÃ§lerinin gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 11 zebra midyeyi tÃ¼kettiÄŸi, 90 gÃ¼nlÃ¼k deneme sonucunda yaklaÅŸÄ±k 1000 zebra midyeyi kabuklarÄ±nÄ± kÄ±rarak parÃ§alara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KuÅŸku'nun bu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, 1 Ocak 2022 tarihinde uluslararasÄ± hakemli dergide makale olarak yayÄ±nlandÄ±.









Zebra midye tÃ¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§me sularÄ±nÄ± tehdit eder hale geldiÄŸini belirten Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Halit KuÅŸku, "DÃ¼nyamÄ±zÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼ sulardan, bunun da yÃ¼zde 3'Ã¼ tatlÄ± sulardan oluÅŸmaktadÄ±r. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§me ve kullanma suyu olarak kullandÄ±ÄŸÄ± tatlÄ± sular yÃ¼zde 3 oranÄ±ndadÄ±r. Yani sÄ±nÄ±rlÄ± bir suyumuz vardÄ±r. Bununla beraber bu suyu tehdit eden en bÃ¼yÃ¼k faktÃ¶rlerden biri de, zebra midye olarak bildiÄŸimiz istilacÄ± bir tÃ¼rdÃ¼r. Zebra midye, Ä°Ã§me sularÄ±, hidroelektrik santraller, barajlar, kanallar, su taÅŸÄ±ma nakil hatlarÄ±, borular, barajlarÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sulama hatlarÄ±nÄ± tehdit eder durumdadÄ±r. Amerika ve Avrupa Ã§ok geniÅŸ bir bÃ¼tÃ§e ayÄ±rÄ±p bu canlÄ±yla mÃ¼cadele etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. 12 farklÄ± mÃ¼cadele yÃ¶ntemi var ama tam anlamÄ± ile baÅŸarÄ± elde edilemedi" dedi.

'DENEYSEL Ã‡ALIÅžMAMIZIN SONUÃ‡LARI VERÄ°MLÄ° OLDU'

Zebra midye tÃ¼rÃ¼ ile kimyasal ve fiziksel yÃ¶ntemlerin dÄ±ÅŸÄ±nda biyolojik bir mÃ¼cadele yÃ¶ntemi geliÅŸtirdiklerini ifade eden Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Halit KuÅŸku, "TatlÄ± su yengeÃ§ tÃ¼rÃ¼nÃ¼, zebra midye ile birlikte bir biyolojik mÃ¼cadele yÃ¶ntemi olarak denedik ve bir baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±k. Ãœniversitemizin laboratuvarlarÄ±nda 90 gÃ¼n sÃ¼ren deneysel Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n sonuÃ§larÄ± gayet verimli oldu. TatlÄ± su yengeÃ§lerinin gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 11 zebra midyeyi tÃ¼kettiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. 90 gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 1000 zebra midyeyi kÄ±rarak, kabuklarÄ±nÄ± da parÃ§alara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± raporladÄ±k. KabuklarÄ±nÄ± parÃ§alara ayÄ±rmasÄ±, midye artÄ±klarÄ±nÄ±n ortamdan deÅŸarjÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± etkendir. Bu canlÄ±nÄ±n tehdit edebileceÄŸi alanlarda, biyolojik mÃ¼cadele yÃ¶ntemi olarak denenmesini Ã¶neriyoruz. Bu yengeÃ§ler laboratuvar koÅŸullarÄ±nda Ã¼retilip, zebra midyenin yoÄŸun olduÄŸu alanlara bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, su kaynaklarÄ±nÄ± tÄ±kayan midyeleri tÃ¼keterek tehdidi ortadan kaldÄ±rabilir" diye konuÅŸtu.

DSÄ° Arge Proje raporuna da dikkat Ã§eken KuÅŸku, "Zebra midyenin sadece Kuzey Amerika'da yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kayÄ±plar yÄ±lda 5 milyar dolar olarak hesaplandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼ alÄ±nÄ±rsa, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda dÃ¼nyada ve Ã¼lkemizde artmasÄ± beklenen bu istilanÄ±n boyutu ve yapÄ±lan bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¶nemi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r" dedi.Â