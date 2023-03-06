Ä°stiklal Caddesi'ndeki bombalÄ± saldÄ±rÄ± davasÄ±nda ilk duruÅŸma 9 MayÄ±s'ta

SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin iddianame, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme, duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ olarak 9-10-11 MayÄ±s tarihlerini belirledi. Ä°ddianamede, bombayÄ± yerleÅŸtiren ÅŸÃ¼pheli Ahlam AlbashÄ±r'Ä±n 7 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve bin 949 yÄ±l 6 aydan 3 bin 9 yÄ±la kadar hapsi isteniyor. Firari sanÄ±k Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±ndan Cemil BayÄ±k'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin ise 7'ÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve 3 bin 16 yÄ±l 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.



Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca hazÄ±rlanan iddianamede, 13 KasÄ±m 2022 tarihinde Taksim Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerinde PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG/PYD/SDG tarafÄ±ndan planlanÄ±p gerÃ§ekleÅŸtirilen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonucu olay yerinde bulunan Ã§ocuk yaÅŸtaki Ecrin Meydan, babasÄ± Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eÅŸi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Ã–zsoy ile kÄ±zÄ± YaÄŸmur UÃ§ar'Ä±n vefat ettikleri, 99 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ve birÃ§ok iÅŸ yerinin maddi hasara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ä°ddianamede eylemi gerÃ§ekleÅŸtiren 36 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "Devletin BirliÄŸini ve Ãœlke BÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Bozma, SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ Kurma veya YÃ¶netme, SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Ã‡ocuÄŸa KarÅŸÄ± Adam Ã–ldÃ¼rme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Ã–ldÃ¼rme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Ã–ldÃ¼rmeye TeÅŸebbÃ¼s Etme, Tehlikeli Maddeleri Ä°zinsiz Olarak Bulundurma veya El DeÄŸiÅŸtirme, GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor. El yapÄ±mÄ± bomba bulunan Ã§antayÄ± bÄ±rakan Suriye uyruklu Ahlam AlbashÄ±r'Ä±n 14 KasÄ±m 2022 tarihinde yakalanÄ±p gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, YPG/PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¶zel istihbarat elemanÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan ÅŸÃ¼pheliler Ahlam AlbashÄ±r ve Bilal Elhacmaos'un kamu dÃ¼zenini bozmak, otoriteyi zayÄ±flatmak, kaos ve kargaÅŸa yaratmak ve bÃ¶ylece devletin birliÄŸini ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozma amacÄ±na ulaÅŸmak maksadÄ± ile Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan Ã¶zel eÄŸitime tabi tutularak talimatlandÄ±rÄ±lÄ±p patlayÄ±cÄ± malzeme eÅŸliÄŸinde Ã¼lkemize gÃ¶nderildikleri belirtiliyor. (DHA)