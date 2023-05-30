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İstiklal Caddesi’nde bayıltan dayak!

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından tekme tokat dövülen kişi baygınlık geçirdi. Yere düştükten sonra da tekmelenen kişi araya girenler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

30.05.2023 - 10:02 |
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Olay, Pazar günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında tartışma çıkan bir kişi diğer kişiye tokat attı.

İstiklal Caddesi’nde bayıltan dayak

Tokat atılan kişi yere düşerken, ona tokat atan kişi 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.

İstiklal Caddesi’nde bayıltan dayak

Yere düştükten sonra da defalarca tekmelenen kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken hıncını alamayan saldırganlar tekme ve yumruklarla yerde yatan kişiyi darbetmeye devam etti. Bir anlık boşluktan faydalanıp yerden kalkan kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay saniye saniye kameraya yansıdı. 

İstiklal Caddesi’nde bayıltan dayak

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