Şehit ateşi Eskişehir’e düştü. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üst bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Eskişehirli İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu. İstihkam Sözleşmeli Er’in anlamı şehidimiz sonrası sorgulanmaya başlandı.

İstihkam ne demek, istihkam sözleşmeli er nedir?

İstihkâm veya askerî mühendislik, savaşan birliklerin saldırısını kolaylaştıran, savunma gücünü artıran, yapı işleriyle uğraşan teknik askerî sınıftır.

İstihkâm sınıfı, dost birliklerin hareket kabiliyetini artırmak maksadıyla, karşı mayın harekâtı icra eder, engelleri etkisiz hâle getirir ve geçit açar, kuru ve sulu açıklıklardan geçişi sağlar, muharebe yolları ve izlerinin inşa ve bakımını yapar, ileri bölge havacılığına istihkâm desteği sağlar.

Istihkam eri, (öncü veya savaş mühendisi olarak da adlandırılır) bir savaşçı veya askerdir. İstihkâm ve tahkimatların ihlali, yıkımlar, köprü kurma, mayın tarlaları döşeme veya temizleme, saha savunması hazırlama gibi çeşitli askeri mühendislik görevlerini yerine getirir.

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