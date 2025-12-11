İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri, Doğu yine dondu

Haberin Devamı

Meteoroloji 10.12.2025 saat 18:00 ile 11.12.2025 saat 06:00 arasında yaptığı ölçümlerde, Türkiye’de gerçekleşen en düşük sıcaklıklar belirledi. Buna göre; termometreler gece saatlerinde Kars’ın Selim ilçesinde -10.8, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Yayladüzü Beldesinde -10.7, Rize’nin İkizdere ilçesi Ovit kesiminde -10.4, Kars Merkez -9.5, Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde -9. 1, Bitlis Adilcevaz Çanakyayla Köyü'nde -7.3, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -7. 1 ve Erzurum’un İspir ilçesi Ulutaş Köyü'nde -6,3'ü gösterdi.

Bu arada soğuk rekorunu elinde tutan Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum' un kuzeydoğusu ile Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgar: ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.