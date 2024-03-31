İstanbul'un ilçelerinde hangi aday önde? 39 ilçe seçim sonuçlarına göre 31 Mart'ta İstanbul'da hangi adaylar önde bitirdi?

31 Mart 2024 Pazar Mahalli İdareler Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Oy sayımına geçildikten ve seçim yasağı kalktıktan sonra ilk sonuçlar gelmeye başladı. İstanbul'un 39 ilçe seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki İstanbul'un hangi ilçelerinde kim kazandı?

İstanbul'un ilçelerinde hangi aday önde bitirdi sorusunun yanıtı merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları yayınlanmaya başlandı. 61 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinde de yarış devam etti. Peki İstanbul ilçelerinde hangi adaylar önde bitirdi?

İSTANBUL'UN HANGİ İLÇESİNDE KİM ÖNDE?

39 ilçesi olan İstanbul'da adaylar 31 Mart yerel seçimlerinde yarıştı. İlk sonuçlara göre önde olan adaylar da belli oldu.

İşte İstanbul ilçe seçim sonuçları...

Saat 20.45 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 43,89

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CHP adayı Ekrem İmamoğlu: 1.983.956 - Oyların yüzde 50,06'sı

AK Parti adayı Murat Kurum: 1.631.980- Oyların yüzde 41,18'i

Bağımsız aday: 100.773 - Oyların yüzde 2,54'ü

Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: 78.346 - Oyların yüzde 1,98

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: 77.543 - Oyların yüzde 1,96'sı

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu: 38.169 - Oyların yüzde 0,96'sı

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu: 24.813 - Oyların yüzde 0,63'ü

Saadet Partisi adayı Birol Aydın: 13.635- Oyların yüzde 0,34'ü

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