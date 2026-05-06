İstanbul'dan köye dönüş! Çalışanların yüzde 90'ı kadın

Bölgede yaşanan olaylar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul'a göç eden Özalp'ın ailesi, 2002 yılında kendi iş yerlerini kurmaya karar verdi. Küçük yaşta çalışmaya başlayan Özalp ve ailesi, el birliğiyle açtıkları işletmeyi büyüterek dünya devlerine üretim yapar hale geldi. 24 yıl önce göç ettiği memleketini unutmayan Özalp, Güçlükonak ilçesine bağlı Soğucak köyünde devlet desteklerinden yararlanarak tekstil atölyesi kurdu. Özalp, çalışmak için batıya göç eden köy gençlerini atölyede istihdam ederek onların kendi topraklarında kazanç sağlamalarına imkan tanıdı. Günde 4 bin 500 parça kıyafet üretimi yapılan atölyede hazırlanan ürünler dünya markalarına gönderiliyor.



''Devletin verdiği teşvikler sayesinde köyümüze geri geldik’’

Özalp, bölgedeki olumsuzluklar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 2002'de İstanbul'a göç ettiklerini, burada bir süre fabrikalarda çalıştıktan sonra Küçükçekmece'de kendi iş yerlerini kurduklarını belirtti. Memleketleri Güçlükonak Soğucak köyüne dönmeye karar verdiklerini ifade eden Özalp, "Orada 24 yıldır işimizi sürdürüyorduk. 24 yılın ardından tekrar baba ocağına döndük ve burada atölye kurduk. İstihdam sağlamaktan çok mutluyuz" dedi.



90 kişiye iş sağladı, hedef 150

Çalışanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu tesiste kadınlar üretim süreçlerinde aktif rol alıyor. Fabrikada üretilen ürünler dünyaca tanınan markalara gönderilirken, yönetim mevcut 90 kişilik istihdamı 150'ye çıkararak bölgeye sağlanan ekonomik katkıyı artırmayı hedefliyor. Fabrikayı özellikle kadın istihdamı için kurduklarını aktaran Sabri Özalp, "Şu an personelimizin yüzde 90'ı kadın, yüzde 10'u erkek. Bu coğrafyada kadın olmak zor. Ben de burada doğup büyüdüğüm için bunu iyi biliyorum. Senelerce kadınlarımız ne okudu ne de çalıştı. 24 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra son 3 yıldır köyümüze döndük. Tekstil işini İstanbul'da öğrendik, şimdi kendi memleketimizde kadınlara istihdam sağlıyoruz. Güçlükonak ilçe merkezi ve çevre köylerden 90 kişiyi eğitimlerin ardından işe aldık. Hedefimiz bu sayıyı 150'ye çıkarmak. Batı illerine yatırım yapan Şırnaklı iş insanlarına da çağrım, huzur ve güvenin sağlandığı bölgemize yatırım yapsınlar. İş imkanları artarsa sorunlar da azalır" diye konuştu.



"Çalışmak için İstanbul'dan köylerine döndüler"

İstanbul'dan memleketine dönerek köyde açılan fabrikada çalışmaya başlayan Merve İmre, "Köyümüzde böyle bir iş yerinin açılmasından dolayı çok mutluyuz. İş ayağımıza geldi. Kendi evimizde, kendi köyümüzdeyiz. Akşamları evimize dönebiliyoruz. Daha önce İstanbul'da çalışıyorduk. Kadınlar olarak her yerde rahat çalışamıyoruz. Bu yüzden köyümüzde böyle bir iş yerinin olması bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.



"Bir kadın olarak başka şehirde çalışmak zor oluyor"

Kadriye İmre ise "Köyümüzde bu kadar insanın çalıştığı bir iş yerinin açılmasından dolayı çok mutluyuz. Daha önce Antalya'da çalıştık, Düzce'ye fındık toplamaya gittik. Ailemize maddi destek sağlıyoruz. Dışarıda çalışırken nasıl muamele göreceğimizi bilemiyorduk. Ama mecbur kalıyorduk. Şimdi kendi köyümüzde, daha güvenli bir ortamda çalışıyoruz. Bir kadın olarak başka şehirde çalışmak zor. Kendi köyümüzde çalışmak çok güzel" ifadelerini kullandı.