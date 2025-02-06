GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

06.02.2025 - 11:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA / AA

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılar, panel sisteminin bulunduğu ve "finans evi" olarak kullanılan Zeytinburnu’ndaki bir sitede 2 farklı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Zeytinburnu'ndaki bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını ve panel sistemlerinin kurulduğunu tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 3 dizüstü bilgisayar ile 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonun devamında aynı sitenin farklı bloğunda aynı suçun işlendiğini tespit eden ekipler, buradaki adreste de 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Güncel Haberler

Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti gerçeği öğrenince dünyası değişti: Bana bir dakika dünyayı göreceksin deseler, sadece kızımı görmek isterim"
#Gündem

Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti gerçeği öğrenince dünyası değişti: Bana bir dakika dünyayı göreceksin deseler, sadece kızımı görmek isterim"

6 yıl modelistlik yaptıktan sonra eşinin fabrikasına göz dikti! Dönüştürdü, globale açıldı
#Gündem

6 yıl modelistlik yaptıktan sonra eşinin fabrikasına göz dikti! Dönüştürdü, globale açıldı

Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? MSB kaynakları açıkladı: En büyük iftiralardan biridir
#Gündem

Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? MSB kaynakları açıkladı: En büyük iftiralardan biridir