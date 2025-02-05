İstanbul'da yarın (Perşembe günü) okullar tatil mi? Megakentte kar yağışı etkisini artırıyor

Kısa sürede Sibirya kökenli soğukların etkisi altına giren İstanbul’da kar yağışı beklenirken İstanbul’da okullar tatil mi sorusu cevap aramaya başladı. AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından megakentte kar yağışı etkili olamaya başladı. Başta öğrenciler olmak üzere milyonlarca kişi ise "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

İSTANBUL’DA YARIN ( PERŞEMBE GÜNÜ) OKULLAR TATİL Mİ?

Sibirya kökenli soğuklar yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını açıklamasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli İstanbul’da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının peş peşe gelmesinin ardından kar tatili söylentileri artış gösterdi. İstanbul Valiliği konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliği 6 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili açıklama yapmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Soğuk hava dalgası bir hafta boyunca etkisini sürdürecek. Kar yağışının ise yarın da devam etmesi bekleniyor.