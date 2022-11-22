İstanbul'da yağmur çilesi! Trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 76'lara çıktı

Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'a kadar ulaştı.

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

İptal edilen seferler;

Üsküdar - Aşiyan

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe - Adalar

Bostancı - Karaköy - Kabataş

Bursa Deniz Otobüslerinin de (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.