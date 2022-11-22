İstanbul'da yağmur çilesi! Trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 76'lara çıktı
Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Deniz ulaşımında da fırtına sebebiyle aksamalar yaşanırken, Şehir Hatları ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi.
Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'a kadar ulaştı.
DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
İptal edilen seferler;
Üsküdar - Aşiyan
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe - Adalar
Bostancı - Karaköy - Kabataş
Bursa Deniz Otobüslerinin de (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.