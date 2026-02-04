İstanbul'da söndürmesi 2 saat sürdü: Kağıthane'de metruk binada yangın!

Telsizler Mahallesi Galata Deresi Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binanın giriş katında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler katın tamamını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ardından içeri giren ekipler binada kimsenin kalıp kalmadığı kontrol ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Öte yandan binanın kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.