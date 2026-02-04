GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da söndürmesi 2 saat sürdü: Kağıthane'de metruk binada yangın!
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da söndürmesi 2 saat sürdü: Kağıthane'de metruk binada yangın!

İstanbul'da söndürmesi 2 saat sürdü: Kağıthane'de metruk binada yangın!

04.02.2026 - 07:32Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da söndürmesi 2 saat sürdü: Kağıthane'de metruk binada yangın!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde metruk binada yangın çıktı. 2 saatte söndürebilen yangın çevrede hasara neden olurken ölen ya da yaralanan olmadı.

Telsizler Mahallesi Galata Deresi Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binanın giriş katında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler katın tamamını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbulda söndürmesi 2 saat sürdü: Kağıthanede metruk binada yangın

Ardından içeri giren ekipler binada kimsenin kalıp kalmadığı kontrol ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Öte yandan binanın kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltıldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar? (4 Şubat 2026)
#Gündem

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar? (4 Şubat 2026)

Türkiye'nin en büyüğü İzmir'de kapılarını açtı! Üreticiye 1,5 milyar liralık destek mesajı geldi
#Gündem

Türkiye'nin en büyüğü İzmir'de kapılarını açtı! Üreticiye 1,5 milyar liralık destek mesajı geldi

İstanbul Avcılar'da hareketli gece: Teksti deposu küle döndü!
#Gündem

İstanbul Avcılar'da hareketli gece: Teksti deposu küle döndü!