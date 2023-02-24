İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığındaki suç örgütlerine operasyon: 30 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 farklı suç örgütünün Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. Ekipler şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 1 uzi diye tabir edilen silah, 15 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 776,75 gram uyuşturucu madde, 2 çelik yelek, 2 hücum yeleği, 266 fişek, 28 kurusıkı tabanca fişeği, 22 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest kalırken 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.