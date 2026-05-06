GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da sahte altına darbe! Zeytinburnu'nda 2 gözaltı!

İstanbul'da sahte altına darbe! Zeytinburnu'nda 2 gözaltı!

06.05.2026 - 09:39Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da sahte altına darbe! Zeytinburnu'nda 2 gözaltı!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde altın sahteciliğine yönelik operasyonda 2 gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ekonomik güvenliğini tehdit eden 'paraya eşit sayılan değerlerde (altın) sahtecilik' suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Zeytinburnu'nda tespit edilen adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan, satışa hazır şekilde paketlenmiş, 1, 5 ve 10 gram olmak üzere toplam 4 bin 252 gram ağırlığında 1530 adet sahte altın ele geçirildi. Ayrıca sahte altın üretiminde kullanılan 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, 1010 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinası, 1 adet kağıt ve plise delme makinası ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Güncel Haberler

Aydın'da yağışlar maliyetleri düşürdü: Yem sıkıntısı bitti, üretim patladı! Hayvancılık yeniden cazip hale geldi
#Gündem

Aydın'da yağışlar maliyetleri düşürdü: Yem sıkıntısı bitti, üretim patladı! Hayvancılık yeniden cazip hale geldi

Yeni usta yetişmiyor ama onlar vazgeçmiyor: Artvin’de aynı tezgahta 3 kuşak bir arada
#Gündem

Yeni usta yetişmiyor ama onlar vazgeçmiyor: Artvin’de aynı tezgahta 3 kuşak bir arada

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez heyecanı bir arada! Binlerce kişi dileklerini suya bıraktı
#Gündem

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez heyecanı bir arada! Binlerce kişi dileklerini suya bıraktı